Bayern Monaco, Neuer si sfoga: "Qui c'è un problema di testa"

CRISI APERTA

Si fa sempre più traballante la panchina di Nico Kovac al Bayern Monaco. Il tecnico croato, che l'anno scorso ha scampato l'esonero vincendo il Meisterschale, ha iniziato la stagione in corso tra alti e bassi come il clamoroso successo in casa del Tottenham in Champions League e alcuni inattesi passi falsi in Bundesliga come quello dell'ultima giornata in casa dell'Augsburg.











































































































































































Un pareggio che ha tolto ai campioni in carica la possibilità di tornare in testa alla classifica (nonostante gli stop di Lipsia e Borussia Moenchenglabach) e che ha fatto infuriare la dirigenza del Bayern Monaco, che sembra ormai stufa dell'altalenanza della squadra. I dirigenti bavaresi hanno abbandonato la WWK Arena di Augusta visibilmente nervosi dopo un faccia a faccia con l’allenatore: Hoeness ha liquidato i cronisti con un “non ho tempo per parlare”, mentre Rummenigge è stato ancora più criptico: “Tempo ne ho, ma non dirò nulla”.

Chi invece ha parlato, e di sicuro non l'ha toccata piano, è stato Manuel Neuer, che ai microfoni di BILD ha spiegato chiaro e tondo che il rendimento del Bayern di queste prime partite non è degno di una squadra così forte e ha lanciato anche un messaggio a Kovac: "Vincere solo 4 partite su 8 non va bene, non è questo il nostro livello: se prendi gol all'inizio e alla fine della partita vuol dire che c'è un problema di testa. Questo qui non è il Bayern Monaco".

Una frecciata, neanche tanto velata, al tecnico croato, che dovrà fare i conti anche con l'infortunio di Sule, andato ko per una lesione del legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro.

