Bayern Monaco, Douglas Costa: "Avrei voluto vincere la Champions con la Juventus"

RIMPIANTO

Nell'ultima sessione di calciomercato, Douglas Costa è diventato nuovamente un giocatore del Bayern Monaco: "Volevo tornare da diverso tempo, qui mi sento felice e a mio agio. Negli anni ho tenuto i contatti nonostante la distanza, ho tanti amici". Ma il brasiliano non scorda la Juventus (anche perché è tornato in Germania in prestito): "Volevo vincere la Champions League con la maglia bianconera, è un top club assoluto, uno dei migliori in Europa".

Douglas Costa, nell'intervista alla Bild, ha poi parlato di Ronaldo e Lewandowski: "Ho avuto la fortuna di giocare con calciatori così forti: Robert è ora il migliore in Europa ma, guardando solo ai numeri di tutta la carriera, Cristiano sembra essere a un livello superiore".

Chiusura sui nuovi-vecchi compagni di squadra: "Mai perso contatti con Neuer, Boateng, Muller, Kimmich: mi fa piacere la loro stima in me e nel modo in cui gioco a calcio".