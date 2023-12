Bayern, dopo 4 mesi Kane lascia l'hotel: "Tempo di trovare un posto per me"

Dopo quattro mesi e 25 gol nelle sue prime 22 partite in Bundesliga, Harry Kane lascia finalmente l'hotel extralusso dove ha pernottato dal giorno del suo arrivo al Bayern Monaco e lo fa ringraziando con un post sui social tutto lo staff del Vier Jahreszeiten Kempinski: "Ora è tempo di trovare un posto per me e la mia famiglia - ha scritto l'attaccante inglese - un ringraziamento speciale a tutti quelli che mi hanno fatto sentire a casa. Thomas Müller era sempre più preoccupato che avessi poco spazio". Stando a quanto riportano i tabloid inglesi, per alloggiare in quell'hotel Kane avrebbe speso 11mila euro a notte per quattro mesi, il totale dunque supera il milione di euro. Sicuramente anche lo staff lo avrà ringraziato...