Barcellona: ufficiale, Ronald Koeman nuovo allenatore

UFFICIALE

Ronald Koeman ci aveva pensato da solo a ufficializzarsi come nuovo allenatore del Barcellona mentre era negli uffici della Federcalcio olandese per rescindere il contratto che lo legava agli Orange fino al 2022. Ora è arrivato anche il comunicato del club blaugrana: Koeman succede a Quique Setién, licenziato dopo il disastro europeo contro il Bayern Monaco e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Nel pomeriggio la conferenza stampa di presentazione al Camp Nou.

In questa nuova avventura Koeman avrà come tattico il connazionale Alfred Schreuder, ex allenatore dell'Hoffenheim e tattico di Ten Hag nella stagione straordinaria dell'Ajax dell'anno scorso. Nel suo staff anche Henrik Larsson, ex giocatore del Barcellona campione d'Europa del 2006. Per Koeman si tratta di un ritorno a casa. L'olandese è stato una leggenda della squadra blaugrana, dove ha militato come giocatore dal 1989 al 1995 e con cui nel 1992 ha vinto la prima Coppa dei Campioni, battendo in finale la Sampdoria a Wembley nei supplementari con un suo gol, oltre a quattro campionati. Koeman è il quinto allenatore olandese nella storia del club catalano dopo Rinus Michels (1971-75 e 1976-78), Johan Cruyff (1988 -96), Louis van Gaal (1997-00 e 2002-03) e Frank Rijkaard (2003-08).



Ha cominciato la sua carriera da allenatore proprio a Barcellona come assistente e poi come tecnico della squadra B nel 1998-99. In Spagna ha già allenato il Valencia, condotto al successo nella Coppa del Re. Dal 2018 era il c.t. dell'Olanda.