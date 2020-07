Barcellona, Setien scarica Griezmann: "Destabilizza la squadra"

BUFERA BARCELLONA

Il pareggio contro l'Atletico Madrid sa tanto di resa nella lotta per il titolo contro il Real e Barcellona è sempre più una polveriera. Dopo la manciata di minuti in campo contro la sua ex squadra, Antoine Griezmann è ai ferri corti Quique Setien. “Capisco che è difficile per Griezmann accendere la scintilla quando viene impiegato per così poco tempo - ha detto l'allenatore - Ma in questo momento è difficile metterlo in campo senza destabilizzare la squadra. Parlerò con lui, ma non gli chiederò scusa perché si tratta di scelte tecniche”.

Il francese sembra un pesce fuor d'acqua in questa squadra, un semplice comprimario che non riesce a esprimere le sue enormi potenzialità. Sia con Valverde che con Setien, l'ex Atletico è stato penalizzato dal modulo e non è mai riuscito a integrarsi con Messi e Suarez. Una sfilza di prestazioni negative e solo sprazzi della sua classe in questi mesi davvero difficili. Poi le prime esclusioni, fino all'umiliazione di martedì sera, quando Setien lo ha mandato in campo al 90'.

Vedi anche Calcio estero Barcellona, Messi tocca quota 700 gol con il cucchiaio

“Capisco che potrebbe stare male per questo ma anche io non sono felice per lui perché è una persona fantastica e molto professionale” ha detto il tecnico spagnolo a fine gara. Pure lui, non se la passa di certo bene e una sua conferma per la prossima stagione appare appesa a un filo. “Io non mi sento affatto minacciato. E' un peccato avere certi risultati. Stiamo avendo sempre più difficoltà. Lasciare questi punti in classifica significa che ci stiamo allontanando ulteriormente dal titolo. Dobbiamo continuare a lavorare e c’è da dire che l’Atletico Madrid è una buona squadra”.

PAPA' GRIEZMANN CONTRO SETIEN: "SEI SOLO UN PASSEGGERO"

Alain Griezmann, papà di Antoine, ha sferrato un duro attacco a Quique Setien con un post poi cancellato. "Per scusarti, la prima cosa che devi avere è la chiave del camion, e questo non è il tuo caso, perché sei semplicemente un passeggero" ha tuonato.