Barcellona, presentazione in stile horror per Dest al Camp Nou

Dopo averlo a lungo inseguito per tutta l'estate, il Barcellona ha chiuso per Sergiño Dest, terzino statunitense arrivato dall'Ajax, che prende il posto di Nelson Semedo nella rosa dei blaugrana. Dopo l'ufficialità è stato il momento della tradizionale presentazione al Camp Nou, ma le cose per l'esterno classe 2000 non sono andate esattamente come previsto: evidentemente l'emozione per essere sbarcato in uno dei club più grandi del mondo era troppa e da principio Dest ha letteralmente litigato con il pallone, richiamando alla memoria dei tifosi catalani le passate figuracce di Jeison Murillo, Dembélé e anche di Braithwaite.