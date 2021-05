Barcellona: pranzo a casa Messi, violati i protocolli anti-Covid

Scoppia la bufera sul Barcellona e su Leo Messi dopo un pranzo con i compagni e le famiglie organizzato a casa sua nella giornata di lunedì dopo l'allenamento. La festa organizzata dal campione argentino, per festeggiare la vittoria in Coppa del Re e cementare il gruppo nella volata finale per la Liga, ha sollevato un polverone sui social, poiché sono stati violati i protocolli sanitari, sia quello della Liga, che consente riunioni di un massimo di sei persone, che quello della Generalitat che, fino al termine dello stato di allarme il 9 maggio, non consente incontri nelle case.