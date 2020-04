Barcellona, Neymar disposto a una maxi riduzione dell'ingaggio per tornare

DALLA SPAGNA

Una drastica riduzione dello stipendio pur di tornare a vestire la maglia del Barcellona. È ciò su cui starebbe riflettendo Neymar che, secondo El Mundo Deportivo, si trova in questo momento davanti a una delle scelte più complicate della sua carriera: da un lato il Paris Saint Germain, che tra stipendio e bonus gli garantisce oltre 50 milioni di euro annui, dall'altra i Blaugrana, la squadra a cui è più legato e con la quale si è tolto le soddisfazioni più grandi della sua carriera, che però non potrebbe offrirgli più di quanto guadagnasse prima dell'addio, ovvero poco più di 20 milioni di euro.

Come fa notare il quotidiano catalano, Neymar sta per terminare il suo terzo anno di contratto (su cinque) con il club parigino e si troverà presto di fronte a una scelta, in cui comunque avrà il coltello dalla parte del manico. Il PSG è disposto a offrirgli un rinnovo da 38 milioni di euro all'anno, a cui aggiungere il ricchissimo bonus che percepisce come uomo immagine della National Bank of Qatar e che già oggi proietta le sue entrate annuali oltre i 50 milioni. Il Barça, dall'altro lato, gli garantirebbe un progetto tecnico di suo gradimento e in Catalogna ritroverebbe amici come Messi e Piqué, che spingono molto per un suo ritorno a casa, di cui già si era tanto parlato nel 2019.

Se ritorno sarà, in ogni caso, dovrà essere quest'estate. Nel 2021 infatti ci saranno le elezioni presidenziali e Bartomeu vorrebbe il fantasista brasiliano come uomo marketing da spendere per la rielezione. Inoltre altri candidati alla carica, come Victor Font, si sono già detti contrari al suo ritorno. Se Neymar vorrà inseguire il suo sogno di tornare a vestire i colori blaugrana, dunque, dovrà prendere una decisione in fretta. La crisi economica dettata dalla pandemia di Covid-19 non consentirà al Barcellona di svenarsi e O'Ney, che già un anno fa si era detto disposto a venire incontro alle esigenze economiche dei catalani, dovrà essere pronto a una sostanziosa rinuncia.