Barcellona, Messi torna ad allenarsi col gruppo

TEST NEGATIVI

Il Barcellona riabbraccia Lionel Messi. La Pulce nella giornata di domenica si è sottoposto ai test anti-coronavirus e ora potrà tornare ad allenarsi in gruppo, per la prima volta agli ordini del nuovo tecnico Ronald Koeman che rivedrà per la prima volta dopo la riunione avuta nelle scorse settimane, quando lo stesso Messi confermò di sentirsi fuori dal progetto blaugrana. La sessione d'allenamento alla Ciutat Esportiva sarà a porte chiuse.

Occhi tutti puntati sull'argentino dopo la telenovela estiva, chiusa con una battaglia legale soltanto sfiorata con il Barcellona ma con tutto il malumore di chi avrebbe voluto andare via, ma non ha potuto farlo. "Darò tutto per il Barcellona" ha confermato Messi nell'intervista in cui ha annunciato la permanenza in Catalogna, ma le reazioni scatenate tra tifosi e non, hanno avuto effetti diversi.

La parola passa ora al campo, inizialmente quello del centro sportivo dei blaugrana in cui Messi è atteso dal primo allenamento in gruppo agli ordini di Koeman. Starà all'olandese e alla Pulce trovare la ricetta giusta per vincere insieme. Senza Vidal e senza Suarez, due grandi amici di Lionel.