Barcellona: Messi, il Maiorca nel mirino: si è allenato al Camp Nou

BARCELLONA

Leo Messi è tornato al lavoro questo sabato mattina al Camp Nou. Il campione argentino, che ha perso le ultime due sessioni di allenamento a causa di una piccola contrazione muscolare nel quadricipite destro, ​​ha svolto un lavoro specifico a una settimana dalla ripresa della Liga. Crescono sempre più le speranze di vederlo regolarmente in campo contro il Maiorca: dall'ambiente blaugrana e dall'entourage del calciatore filtra un certo ottimismo.

Leo voleva già tornare ad allenarsi nella giornata di venerdì, la lo staff medico del Barça ha deciso per una linea prudente, regalandogli qualche ora in più di riposo per smaltire il leggero infortunio muscolare. Troppo preziosa la Pulce e troppo importante la posta in palio (Liga e Champions League) nel giro di poco più di due mesi per rischiare un problema ben più grave.

