Barcellona, Messi come Pelè: la Pulce nella storia del calcio

Un normale posticipo del campionato spagnolo, Barcellona-Levante, si è trasformato in un momento storico per il calcio iberico e non solo. Il gol segnato da Lionel Messi nel finale, decisivo per la vittoria del Barcellona, proietta l’attaccante argentino nell’Olimpo del calcio. Quello fatto al Levante è infatti il gol numero 642 segnato con la maglia del Barcellona dalla Pulce, che raggiunge il record assoluto detenuto fino a questo momento da Pelè: andare a segno per almeno 642 volte con la maglia dello stesso club.

Soltanto pochi mesi dopo essere stato ad un passo dall’addio ai blaugrana, Messi brinda all'ennesimo record ottenuto in azulgrana, rinverdendo così un sodalizio grazie al quale il club catalano ha potuto vincere tutto ciò che c'era da vincere negli ultimi quindici anni.

Al via della stagione 2020/21, Messi partiva con 634 reti con il Barcellona e oggi si ritrova a braccetto con uno dei più grandi di sempre. Non solo: la Pulce ha messo nel mirino anche l'ex compagno Xavi Hernandez, ora allenatore, che vanta il primato di presenze (767) con la maglia del Barça. Un record che Lionel Messi potrà raggiungere già in questa stagione (al momento le presenze sono presenza numero 746).

Pelè conquistò il prestigioso primato con la maglietta del Santos, squadra brasiliana cui legò le proprie gesta e il proprio nome. Dal 1956 al 1974 Pelè ha vestito la casacca del club andando a segno per ben 642 volte diventando non solo il più prolifico giocatore della storia della società brasiliana, ma di ogni tempo tra tutti i calciatori che hanno indossato gli stessi colori di un club. Il primo gol fu realizzato all'esordio nel 1956 contro il Corinthians, l'ultimo venne segnato nell'ultimo anno di permanenza al Santos, il 1974.

