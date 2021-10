Barcellona: malore in campo per Aguero, in ospedale per controlli cardiaci

BARCELLONA

L'argentino a terra da solo durante il match contro l'Alaves, poi è uscito dal campo sulle sue gambe. Il club: "Fastidio al torace"

Ansia in casa Barcellona per le condizioni fisiche di Sergio Aguero. L'attaccante argentino è stato vittima di un lieve malore nel corso del match contro l'Alaves: il Kun verso fine primo tempo è andato a terra da solo con una mano al petto e l'altra alla gola manifestando difficoltà respiratorie e richiamando l'attenzione dell'arbitro. Soccorso dai medici, è poi uscito dal campo sulle sue gambe (al suo posto Coutinho) per dirigersi in ospedale dove ha passato la notte effettuando controlli cardiaci di emergenza. Barcellona, malore per Aguero: trasportato in ospedale Getty Images

Il Barcellona ha twittato: "Aguero ha riportato un fastidio al torace ed è stato trasportato in ospedale per controlli cardiaci". Sergi, allenatore dei blaugrana, al termine della partita finita 1-1 ha commentato: "Sergio mi ha detto che era un po' stordito, ho scoperto che l'hanno portato in ospedale per vedere cos'ha veramente. Al momento non so altro".

Dalle immagini non sembrano scorgersi contrasti aerei o colpi subiti in precedenza, i media spagnoli parlano di leggera tachicardia. Secondo radio Cope, la madre, il fratello e la fidanzata sono andati in ospedale per vederlo e sono usciti con i pollici alzati per mostrare che le cose stanno procedendo bene.