Barcellona, Griezmann di nuovo papà: tutti i figli sono nati l'8 aprile

È tripla festa in casa Griezmann: l'attaccante del Barcellona ha annunciato sui social la nascita della terza figlia, Alba, che per una tanto curiosa quanto incredibile coincidenza è venuta alla luce lo stesso giorno dei due fratelli maggiori Mia (nata l'8 aprile 2016) e Amaro (8 aprile 2019). Una data evidentemente destinata a rappresentare un vero e proprio evento di famiglia per i prossimi anni...