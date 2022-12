Liga: l'Espanyol ferma il Barcellona, Gattuso ko all'89'

SPAGNA

Finisce 1-1 il derby catalano: Joselu risponde a Marcos Alonso. Il Villarreal rimonta 2-1 il Valencia, la Real Sociedad batte l'Osasuna

© Getty Images Il 2022 in Liga si chiude con il pareggio nel derby catalano tra Barcellona ed Espanyol. Al Camp Nou finisce 1-1, con Joselu su rigore (73') che riprende la formazione di Xavi passata in vantaggio con Marcos Alonso (7'). Crolla il Valencia, battuto 2-1 dal Villarreal: Cavani (21') illude Gattuso, ma Chukwueze (45') e Foyth (89') rimontano i Pipistrelli. All'Anoeta, la Real Sociedad batte 2-0 l'Osasuna: decidono Mendes (22') e Sorloth (64').

BARCELLONA-ESPANYOL 1-1

Il Barcellona frena nel derby con l’Espanyol e adesso condivide la vetta della classifica della Liga con il Real Madrid, entrambe a 38 punti. Pronti via e il Barcellona passa in vantaggio dopo sette minuti con Marcos Alonso, che mette dentro un calcio d’angolo prolungato di testa da Christiensen. Sono i blaugrana a fare la partita e ancora Marcos Alonso sfiora il raddoppio al 19’, mentre al 24’ è Raphinha ad andare vicino al 2-0. Nella ripresa la musica non cambia, dopo cinque minuti Sergi Roberto sfiora il palo di testa, al 55’ tocca invece a Lewandowski ma il polacco non finalizza. Tante occasioni sprecate dagli uomini di Xavi e allora al 72’ è l’Espanyol a colpire a sorpresa: rigore per gli ospiti e Joselu firma l’inaspettato 1-1. Un fulmine a ciel sereno, la partita diventa molto nervosa e Lahoz estrae due rossi nel giro di cinque minuti, uno per parte: prima a Jordi Alba al 78’ per un doppio giallo in pochi secondi, poi a Vinicius Souza per una trattenuta a centrocampo. Nervi tesi, l’arbitro espelle anche Cabrera salvo tornare sui suoi passi grazie al Var, il Barcellona prova l’assalto finale ma il risultato non cambia dopo oltre 10’ di recupero.

VILLARREAL-VALENCIA 2-1

All'Estadio de la Ceramica, la rimonta nel finale premia il Villarreal, che batte 2-1 il Valencia di Gennaro Gattuso. A passare in vantaggio sono i Pipistrelli: conclusione di Lino e parata di Reina, ma sul pallone si fionda Cavani che, col sinistro, mette in porta lo 0-1. Il pareggio del Sottomarino Giallo arriva proprio a fine primo tempo: contropiede di Moreno che serve Chukwueze, che solo davanti a Mamardashvili non sbaglia. Sembra finita, ma poco prima del lungo recupero, precisamente all'89', si completa la rimonta dei padroni di casa: angolo di Parejo, Mamardashvili calcola male l'uscita e Foyth, di testa, non perdona. Il Valencia ci prova nel finale, ma è il Villarreal a sfiorare il gol con il palo di Capoue. Finisce comunque 2-1: il Sottomarino giallo sale a 24 punti e resta attaccato al treno dell'Europa, mentre Gattuso resta a quota 19 insieme al Maiorca.

REAL SOCIEDAD-OSASUNA 2-0

All'Anoeta, la Real Sociedad batte 2-0 l'Osasuna e si riprende il terzo posto ai danni dell'Atletico. La sfida si sblocca al 22' grazie a Mendes, che riceve da Kubo, supera Cruz con una finta e in caduta, di sinistro, insacca. Nella ripresa, l'autore del gol contribuisce al 2-0 chiudendo i giochi e servendo a Sorloth l'assist per il raddoppio: il norvegese riceve il filtrante e con un delicato tocco sotto supera Aitor Fernandez. All'81', ancora Sorloth sbaglia da pochi passi il tris, ma la Real Sociedad non rischia nel finale e vince 2-0, salendo a quota 29 e riaccogliendo Oyarzabal nove mesi dopo l'infortunio. Secondo ko di fila, invece, per l'Osasuna, che resta a 23.