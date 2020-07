Barcellona in fase-1: la gente scappa e la partita con il Napoli è a rischio

L'incubo Covid sembra non finire mai. Le autorità stanno invitando i cittadini di Barcellona e delle zone limitrofe a rimanere a casa se non per motivi di urgenza. L'aumento di caso di coronavirus delle ultime ore hanno spinto i vertici cittadini a comunicare alla popolazione di non lasciare la proprio abitazione evitando riunioni sociali, uscite notturne e le attività culturali. Viene anche proibito l’assembramento di più di 10 persone sia in pubblico che in privato. La gente di Barcellona, però, sta cercando di lasciare la città intasando di traffico le strade che portano fuori dal capoluogo della Catalogna