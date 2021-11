Barcellona, aritmia cardiaca per Aguero: fuori almeno tre mesi

DURO COLPO

L'attaccante argentino è stato sottoposto a un piano terapeutico per valutarne il recupero dopo l'episodio contro l'Alaves

Il Barcellona dovrà fare a meno di Sergio "Kun" Aguero per almeno tre mesi. E' questo il responso delle analisi a cui è stato sottoposto l'attaccante argentino la sostituzione contro l'Alaves ed essere stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Aguero faceva fatica a respirare in campo e il Barça ha comunicato che il giocatore ha sofferto di un'aritmia cardica durante il match. La società ha sottoposto il Kun a una terapia i cui risultati verranno valutati nei prossimi tre mesi, salvo poi capire l'eventuali modalità di recupero.

A seguito del comunicato del Barcellona che annunciava lo stop per i prossimi tre mesi a causa del malore accusato nel match contro l’Alaves, Sergio Aguero ha affidato al proprio profilo Twitter il pensiero di questo momento: "Sto bene e sono di buon umore per affrontare il processo di recupero. Voglio ringraziarvi tutti per i tanti messaggi di sostegno e amore che oggi rafforzano il mio cuore".