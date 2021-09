Barcellona, 481 milioni di rosso e oltre un miliardo di debiti

Si conferma la situazione da profondo rosso per le casse del Barcellona: il club catalano ha infatti approvato un bilancio di previsione per la stagione 2021/2022 di 765 milioni di euro (contro i 791 previsti) e un consuntivo per la stagione 2020/2021 che fa segnare perdite per 481 milioni di euro. A preoccupare i blaugrana è anche la situazione del debito, che ammonta a 1,35 miliardi di euro.

Getty Images