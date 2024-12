"Barça per sempre": il Barcellona lancia la prima collezione di tatuaggi ufficiali di una squadra di calcio

Il Barcellona ha bisogno di soldi in fretta, altrimenti rischia seriamente di non poter registrare Dani Olmo per la seconda parte della stagione e poi di perderlo a parametro zero vista la presenza di una clausola ad hoc nel contratto dello spagnolo e l'ultima trovata del club catalano per generare introiti è “Barça per sempre”, una collezione di tatuaggi ufficiali (1899 come l'anno di fondazione) messi in vendita a partire dal 20 dicembre dal club per i tifosi che vogliono imprimersi il Barcellona sulla pelle.