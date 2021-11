Barcellona, Xavi nuovo allenatore: l'Al-Sadd ufficializza il suo ritorno

IL RITORNO

Il CEO del club qatariota annuncia l'accordo con i catalani dopo il pagamento della clausola rescissoria: "Abbiamo deciso di non ostacolare la sua volontà"

Ora è ufficiale, Xavi Hernandez è il nuovo tecnico del Barcellona. Ad annunciare per primo il suo ritorno in blaugrana è stato l'Al-Sadd, suo ormai ex club: "La dirigenza dell'Al Sadd ha acconsentito al trasferimento di Xavi al Barcellona dopo il pagamento della clausola rescissoria prevista dal contratto - si legge in una nota ufficiale del club qatariota -. Abbiamo concordato una cooperazione con il Barcellona in futuro. Xavi è una parte importante della storia dell'Al-Sadd e gli auguriamo il meglio".

La decisione è stata confermata anche dal Ceo della società, Turki Al Ali: "Xavi ci ha informato qualche giorno fa del suo desiderio di andare a Barcellona in questo momento particolare, a causa della fase critica che sta attraversando il club della sua città natale. Lo capiamo e abbiamo deciso di non ostacolarlo. Xavi e la sua famiglia rimarranno sempre i benvenuti a Doha".

Il neo allenatore e gli emissari del Barça, mentre venivano espletate le ultime formalità, hanno trovato anche l'accordo per lo staff tecnico: Xavi avrà due collaboratori, suo fratello Oscar Hernandez e Sergio Alegre; un preparatore atletico, Ivan Torres; tre analisti, David Prats, Sergio Garcia e Toni Lobo; e un fisioterapista, Carlos Nogueira. A loro il compito di risollevare il club e di dare ufficialmente il via all'era post-Messi, che con Koeman in panchina non era mai decollata.