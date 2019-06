Atletico: rapina a casa Morata, paura per la moglie e i gemellini

08/06/2019

Momenti di autentico terrore per Alice Campello, moglie di Alvaro Morata. Mentre l'attaccante dell'Atletico Madrid era impegnato con la Spagna nel match contro le Isole Faroe, un gruppo di delinquenti è entrato nella residenza della coppia a Madrid quando la ragazza era in casa da sola con i gemellini. La banda era armata e ha agito rapidamente portando via oggetti di valore e ricordi della coppia. Per fortuna non c'è stata alcuna violenza.