Ashley Cole, notte horror: legato alla sedia e villa svaligiata

Notte da incubo per l'ex terzino della Roma, Ashley Cole. L'inglese ha subito una rapina e un'aggressione nella sua villa alle porte di Londra, con i malviventi che - una volta trovato l'ex giocatore in casa - lo hanno minacciato legandolo a una sedia mentre gli svaligiavano la casa. "Un'esperienza terrificante - ha raccontato una fonte anonima al The Sun -. Hanno sicuramente studiato i movimenti di Cole, erano professionisti".