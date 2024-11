Guai in vista per Arturo Vidal. Alle prime luci di lunedì mattina, una ragazza ha denunciato di essere stata drogata in un bar nel quartiere Vitacura di Santiago, capitale del Cile, dove avrebbe partecipato a una festa organizzata dai giocatori del Colo Colo, club dove milita l'ex Inter e Juve, per festeggiare il compleanno di un membro della squadra. Secondo Teletrece, Vidal era presente sulla scena poiché è stato arrestato in stato di ubriachezza insieme ad altri compagni. Questo piccolo gruppo avrebbe tentato di fuggire all'arrivo della polizia. I calciatori sono stati poi portati alla stazione di polizia, dove sono stati trattenuti brevemente prima di essere rilasciati. Secondo Radio ADN, la Procura avrebbe aperto un'inchiesta per violenza sessuale nei confronti di Vidal, anche se non è escluso che siano coinvolti altri calciatori.