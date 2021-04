Arsenal, proprietà contestata: il fondatore di Spotify vuole acquistare il club

INGHILTERRA

Anche Henry, Bergkamp e Vieira sarebbero tra i soci

Il miliardario svedese Daniel Ek è pronto a lanciare un'offerta pubblica di acquisto per l'Arsenal con l'aiuto di tre grandi ex Gunner: Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira. Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, Ek, co-fondatore e amministratore delegato del servizio di streaming musicale Spotify, avrebbe arruolato tre dei leggendari 'Invincibili' dell'Arsenal per aiutarlo ad acquistare il club dall'attuale proprietario Stan Kroenke. Arsenal, i tifosi contro la Super League: “Kroenke out” Getty Images

Ek ha espresso per la prima volta il suo interesse la scorsa settimana, dopo che i fan hanno protestato fuori dall'Emirates Stadium contro la proprietà di Kroenke e il suo coinvolgimento nella fallita Super League. Ek ha un patrimonio stimato di 4,7 miliardi di euro, secondo Forbes, ed è stato nominato la persona più influente nel mondo della musica dalla rivista americana Billboard nel 2017.

Come detto, il fondatore di Spotify ha coinvolto tre ex leggende dell'Arsenal (Henry, Vieira e Bergkamp) nel suo progetto di takeover del club londinese e secondo la stampa britannica, nel caso in cui Ek riuscisse ad acquistare la società, i tre grandi ex andrebbero a ricoprire ruoli di primo piano nel futuro assetto societario.

