Premier League: l’Arsenal batte il Crystal Palace e vola a +8 sul City

INGHILTERRA

Arteta domina, vince 4-1 e allunga in testa alla classifica. Sugli scudi Saka, con una doppietta

© Getty Images Nella 28a giornata di Premier League, vince l’Arsenal, che all’Emirates Stadium supera il Crystal Palace 4-1. I Gunners dominano e segnano nel primo tempo con Martinelli e Saka, che nella ripresa firma la doppietta che chiude la partita dopo il gol di Xhaka. Per gli ospiti a segno Schlupp. Ora Arteta guida con otto punti di vantaggio sul Manchester City di Guardiola e Haaland, che dovrà recuperare il match con il West Ham.

Vince e convince l’Arsenal, che all’Emirates supera 4-1 il Crystal Palace. I Gunners dominano il gioco, ma la prima grande occasione del match ce l’hanno gli ospiti: Zaha disorienta White, entra in area e incrocia il destro, che si stampa sul palo. Arteta alza ancora il baricentro della propria squadra, che chiude il Palace nella propria metà campo e va vicino al gol con Ødegaard. L’inevitabile vantaggio arriva al 28’: Martinelli recupera un cross di Saka, brucia un difensore e batte Whitworth sul palo lontano. L’attaccante brasiliano riscatta così l’errore dal dischetto che è costato l’eliminazione dall’Europa League contro lo Sporting Lisbona e segna il 13esimo gol della sua Premier. Per il raddoppio bisogna attendere il 43’, quando Saka riceve smarcato in area e mette in rete la prima marcatura della sua carriera contro il Crystal Palace. Gli ospiti rientrano dagli spogliatoi con un altro spirito e si affidano ancora alle accelerazioni di Zaha, che impegna Ramsdale a inizio ripresa. La reazione delle Eagles però dura poco. L’Arsenal riparte in contropiede al 55’ e Trossard è bravissimo a servire Xhaka, che batte il portiere avversario in uscita. Al 63’ ecco il gol che potrebbe riaprire l’incontro, con Schlupp che segna in mischia su calcio d’angolo. Passano undici minuti e l’Arsenal chiude i conti: bella azione di Gabriel Jesus, con la palla che arriva sui piedi di Saka che di prima firma la sua doppietta. Finisce quindi in goleada per Arteta, che batte 4-1 il Crystal Palace e sale a 69 punti, allungando momentaneamente a +8 sul Manchester City.