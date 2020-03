Arrestato Ronaldinho: in possesso di passaporto falso 

Dissaventura per Ronaldinho in Paraguay. Secondo quanto riferito dal Ministro dell'Interno del Paese, l'ex stella di Barcellona e Milan è stato bloccato dalla polizia al Resort Yacht & Golf Club Paraguayo di Asuncion (dove si trova per presentare un programma di assistenza sanitaria gratuita per bambini) assieme al fratello Roberto De Assis con l'accusa di avere un passaporto falso. Il passaparto originale gli era stato ritirato tempo fa per reati ambientali in Brasile​​​​​​​