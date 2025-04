Germania, favola Arminia Bielefeld: elimina il Leverkusen ed è in finale di DFB Pokal

L'Arminia aveva conquistato la Bundesliga al termine della stagione 2019/20, ma dopo soli due anni è arrivata la retrocessione, seguita immediatamente da un'altra. L'anno scorso ha per altro rischiato parecchio, piazzandosi 14° in 3. Liga, mentre quest'anno viaggia al 4° posto, al momento a una sola lunghezza di distanza dalla zona playoff. Tutti, però, sono adesso concentrati sul DFB Pokal, torneo nel quale non erano mai andati oltre la semifinale (nel 2014/15). Un pezzo di storia l'hanno già scritto, visto che mai nessun club di terza divisione era mai riuscito a eliminare 4 squadre di prima, ora proveranno a completare l'opera: l'appuntamento è per il 24 maggio all'Olympiastadion.