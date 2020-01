Argentina, Mara Gomez prima calciatrice transessuale in Prima Divisione

Si chiama Mara Gómez, ha 22 anni e di professione fa l'attaccante, segni particolari: diventerà la prima donna transessuale a giocare nella Prima Divisione femminile argentina. La calciatrice ha firmato martedì per il club di Villa San Carlos arrivando dai Malvinas, squadra che milita in un torneo regionale. Prontissima per questa nuova avventura e per niente preoccupata dal trattamento che le riserveranno le nuove compagne e i tifosi: "In tutti i club in cui sono stata, mi hanno trattata molto bene. Non mi sono mai sentita esclusa. Facciamo tutti lo stesso lavoro", ha dichiarato la Gómez al quotidiano argentino El Día.