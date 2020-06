Argentina: il Deportivo Riestra vìola la quarantena e si allena

E' bufera in Argentina, dove nell'occhio del ciclone è finito il Deportivo Riestra, club di seconda divisione. Le telecamere di Tyc Sports hanno pizzicato alcuni giocatori che si allenanava al centro sportivo, nonostante i divieti ancora in vigore per la quarantena. Le immagini hanno creato grande indignazione, tanto che sia la Federcalcio locale che la Giustizia federale hanno aperto dei procedimenti. Intanto il centro sportivo è stato chiuso.