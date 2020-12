Argentina ancora in lutto: dopo Diego, addio a Sabella

Non c'è pace per il calcio argentino colpito da un altro lutto: dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, è morto Alejandro Sabella. L'ex ct dell'Albiceleste aveva 66 anni ed è deceduto a causa di una infezione contratta mentre si trovava ricoverato a Buenos Aires per problemi cardiaci dallo scorso 26 novembre. Prima ottimo giocatore tra gli anni settanta e ottanta dove ha vestito le maglie di River Plate ed Estudiantes tra le altre e poi ottimo allenatore alla guida della nazionale con cui nel 2014 è arrivato alla finale Mondiale persa contro la Germania.