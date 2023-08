Arabia Saudita, un giornalista regala un rolex a Fabinho dopo la partita

© Getty Images

Tanto lusso, maxi-ingaggi e non solo. L'Arabia Saudita non conosce confini: per informazioni chiedere a Fabinho. L'ex centrocampista del Liverpool, adesso all'Al-Ittihad, è stato protagonista di un curioso episodio dopo un match giocato e valido per il campionato saudita: un giornalista locale, mentre usciva dall'impianto di gioco, lo ha fermato per mettergli un rolex al polso come premio per la sua prova in campo. Orologio che il 29enne brasiliano, imbarazzato, ha fatto pure cadere a terra. Nessun danno però: Fabinho ha raccolto il regalo e dopo un breve ringraziamento ha proseguito il suo percorso verso il pullman.