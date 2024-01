Arabia Saudita, Mancini fa fuori tre giocatori: "Nessuno può decidere chi gioca o meno. Scelgo io”

COPPA D'ASIA

Il ct furioso alla vigilia del debutto in Coppa d'Asia: "È una situazione strana ed è la prima volta che mi trovo ad affrontarla"

© Getty Images È un Roberto Mancini furioso quello che si presenta alla conferenza stampa di vigilia al debutto in Coppa d’Asia contro l’Oman. Il ct dell'Arabia Saudita ha escluso tre calciatori che pretendevano di giocare titolare. “Nessuno può decidere chi gioca o meno. Scelgo io - ha attaccato - Non volevano venire in nazionale, hanno deciso loro, non io". I giocatori in questione sono Al-Faraj, Al-Ghanam e Al-Aqidi. Il Mancio spiega ogni singolo caso: "“Al-Faraj non voleva giocare le amichevoli. Con Al-Ghanam e Al-Aqidi ci ho parlato prima di fare le liste, chiedendogli se fossero pronti. Il primo mi ha detto: "O gioco, o non vengo". Il secondo era convinto di esserci, ma tre giorni fa ha comunicato al nostro preparatore dei portieri che non aveva voglia di stare in nazionale se neanche lui avesse giocato”.

Mancini chiede attaccamento alla maglia: “A scendere in campo voglio che siano solo i giocatori che hanno voglia di combattere per il Paese. Non riesco a capire come un giocatore possa rifiutarsi di rappresentare la nazionale. Non siamo un club. E’ una situazione strana ed è la prima volta che mi trovo ad affrontarla”. L'Arabia Saudita, che esordirà domani contro l'Oman, non vince dal 1996 la Coppa d'Asia.

