Ancelotti, cosi è tornato a Madrid: la scintilla e la telefonata con Perez

Carlo Landoni

Nonostante il dominio in Liga, la stampa spagnola racconta di una serie di riflessioni in corso da parte della Giunta Direttiva sulla gestione Ancelotti, dovuta al fatto che l’allenatore italiano impiega per la maggior parte tra campionato e Champions gli stessi giocatori. E allora ecco i nomi di possibili sostituti, dal sogno irrealizzabile Klopp, a Pochettino del Psg, quotazioni in discesa, a Low fino all’anno scorso Ct della Germania, ultimo candidato Tuchel del Chelsea. A quanto ci risulta se vincerà la Liga e disputerà una buona Champions allora Ancelotti continuerà ad allenare il Real Madrid. Getty Images

Qui vi raccontiamo il retroscena sull’originale modo in cui Florentino Perez ha deciso di richiamare a Madrid l’allenatore italiano. Siamo a maggio. Ancelotti che guida l’Everton chiama Jose Angel Sanchez, Ceo del Real Madrid, chiedendogli se ci sono giocatori blancos trattabili per rinforzare l’Everton. Risposta di Josè Angel Sanchez: “In questo momento non posso aiutarti, siamo senza allenatore”. Il fatto è che Allegri che era in trattativa con il Real Madrid firma con la Juventus. E Raul, l’alternativa, non convince completamente. Ancelotti la butta lì a Josè Angel Sanchez suggerendogli che conosce l’allenatore giusto per il Real Madrid. A domanda del Ceo dei blancos Ancelotti si autocandida facendogli capire che si può liberare dal contratto che lo lega ancora all’Everton. Josè Angel Sanchez dice ad Ancelotti che ne parlerà immediatamente con il Presidente Perez. Trascorrono pochi minuti e il Presidente Perez chiama Ancelotti per chiedere conferme sulla sua disponibilità. Ancelotti, sorpreso di tanta rapidità nella reazione immediata del Presidente, chiede a Perez di dormirci su la notte, di rifletterci con calma, di sentirsi il giorno dopo. Il giorno seguente il Presidente Perez chiama Ancelotti e gli annuncia che sarà il prossimo allenatore del Real Madrid.