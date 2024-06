Amichevoli: lla Croazia travolge la Macedonia, esulta anche l'Albania

amichevoli

Dalic tiene a riposo vari elementi chiave, su tutti Brozovic e Modric, ma i suoi sconfiggono 3-0 la Macedonia del Nord. Stesso punteggio per i primi avversari dell'Italia

© Getty Images La Croazia mette in mostra tutta la sua qualità nella prima uscita d'avvicinamento ad Euro 2024, che vedeva i ragazzi di Dalic sfidare la Macedonia del Nord. La selezione di casa infiamma lo Stadion Rujevica già nel primo tempo, con la doppietta di Lovro Majer: su punizione al 10' e sull'assist di Petkovic al 44'. Nella ripresa, dopo la girandola dei cambi, il tris di Marco Pasalic (militante nel Rijeka). Vince 3-0 l'Albania, trascinata da Asllani e Bajrami contro il Liechtenstein. Successo anche per la Scozia.

Lo Stadion Rujevica di Rijeka assiste al primo show della nazionale croata, che sconfigge 3-0 la Macedonia del Nord in una gara che ha visto risparmiare vari big. Kovacic è il capitano d'eccezione della Croazia, che lo omaggia con una maglia celebrativa per le sue 100 presenze e rischia in avvio a Rijeka: macedoni vicini alla rete con Musliu dopo sette minuti. Passano i minuti e inizia il dominio dei padroni di casa, che spingono e trovano la rete del vantaggio al 10' con la magistrale punizione di Lovro Majer: sinistro imparabile e 1-0. Perisic flirta col raddoppio e le occasioni sono numerose per i croati, mentre la Macedonia del Nord fatica a proporsi e costruire: nulla l'intesa tra Alimi, Miovski e Trajkovski, che compongono il terzetto offensivo di Milevski. Livakovic evita la rete (in due tempi) dell'ex Palermo su punizione, poi al 44' la Croazia chiude i giochi. Petkovic sbaglia il controllo e serve genialmente Majer col tacco, consentendo al fantasista del Wolfsburg di raddoppiare col destro.

Si va al riposo con questo risultato e nella ripresa inizia la girandola dei cambi, con Dalic che opta per risparmiare svariati minuti a Kovacic e Perisic: quest'ultimo, reduce dalla rottura del crociato e rientrato in campo con l'Hajduk, ha mostrato un'ottima condizione. Vedono il campo tra gli altri anche Pjaca e Pongracic, oltre a Budimir: l'ex Crotone è il co-protagonista nella rete del tris, siglata in tap-in da Marco Pasalic. Quest'ultimo, cresciuto nello Stoccarda e militante nel Rijeka, segna la prima rete in Nazionale davanti al suo pubblico al 79'. Un gol che chiude i giochi sul 3-0, nonostante Dalic abbia gestito la sua rosa: novanta minuti in panchina per Brozovic, Gvardiol, Vlasic e Pasalic, con Modric neppure convocato dopo la finale di Champions League. Finisce 2-0, invece, una delle altre amichevoli di giornata che riguardavano le qualificate ad Euro2024: la Scozia sconfigge Gibilterra con le reti di Ryan Christie (58') e Che Adams (85').

Esordio in amichevole estremamente convincente anche per l'Albania, che inaugurerà gli Europei sfidando l'Italia e travolge 3-0 il Liechtenstein in quello che era un test ampiamente alla portata. Ad Haladas, gli uomini di Sylvinho spingono subito sugli esterni con Asani e Hoxha, grandi protagonisti nel match. Asllani accarezza due volte la rete, che arriva al 31': Bajrami ispira per Armando Broja, che insacca il vantaggio. Nella ripresa ecco un triplo cambio per l'Albania, che vede uscire tra gli altri Ismajli, e il raddoppio: Asani colpisce su punizione ed è 2-0 al 49'. Asllani flirta nuovamente con un gol che non arriva, disputando (con Bajrami) una grande partita, e i suoi firmano il tris solo al 67' col tap-in vincente di Muçi. Nel finale c'è spazio anche per l'ingresso in campo di Medon Berisha (Lecce), in quella che è stata una serata contraddistinta dalla Serie A: quattro "italiani" titolari (E. Berisha, Ismajli, Bajrami, Asllani) e il leccese come subentrante.