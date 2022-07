Amichevoli: esordio perfetto di Haaland con il City, primo Clasico al Barcellona

AMICHEVOLI

L’ex Dortmund parte subito bene con la nuova maglia e sigla l’1-0 finale contro il Bayern. Con lo stesso risultato i blaugrana piegano il Real. Poker Arsenal al Chelsea

Debutto straripante con la maglia del Manchester City per Erling Haaland: la sua rete messa a segno al 12' del primo tempo nell'amichevole contro il Bayern Monaco vale 1-0 finale dei campioni d'Inghilterra. Nella notte si sono disputate altre due grandi amichevoli internazionali di lusso: il Clásico spagnolo è andato al Barcellona, che piega il Real Madrid 1-0 grazie a un gol di Raphinha (27'). Poker dell'Arsenal contro il Chelsea: finisce 4-0.

BAYERN MONACO- MANCHESTER CITY 0-1

Bastano appena 12 minuti per assistere al primo gol di Erling Haaland con la maglia del Manchester City. Il nuovo acquisto di Guardiola va a segno nell’amichevole di lusso disputata a Green Bay contro il Bayern Monaco. L’azione che porta alla rete della vittoria si svolge sull’asse De Bruyne-Grealish-Haaland, con l’inglese bravo dalla linea di fondo a trovare l’attaccante norvegese che da due passi ha concluso poi in maniera vincente. La partita termina così 1-0 per i Citizens, che hanno dimostrato di essere più avanti a livello sia fisico sia tecnico rispetto ai rivali tedeschi. Proprio Grealish, insieme a Mahrez, è apparso il più in palla tra i campioni d’Inghilterra, ma buoni segnali sono arrivati anche da Julian Alvarez, subentrato nella ripresa al centravanti ex Borussia Dortmund.

REAL MADRID-BARCELLONA 0-1

All’Allegiant Stadium di Las Vegas un gol messo a segno da Raphinha consente al Barcellona di aggiudicarsi l’altra grande amichevole di lusso disputata nella notte: finisce infatti 1-0 il Clásico contro un Real Madri quasi mai pericoloso. Tutto si decide al 27’: il brasiliano fa partire una fucilata da fuori area che s’insacca sotto l’incrocio dei pali, imprendibile per Courtois. Entrambe le formazioni hanno mostrato pezzi da 90 in campo, tra cui Rudiger per il Real e Lewandowski per il Barcellona. Insomma: è stato un’ottima occasione per godersi il nuovo look in attacco dei blaugrana e anche per fare svolgere ai catalani un test decisamente più provante rispetto a quello contro l’Inter Miami.

ARSENAL-CHELSEA 4-0

Non c’è storia nel match amichevole tra Arsenal e Chelsea. La tournée americana dei Gunners termina con un netto successo per 4-0 contro il Chelsea al Camping World Stadium di Orlando contro il Chelsea. Partita dominata fin dai primi minuti, con Gabriel Jesus in splendida forma che riesce a trovare subito la rete dell’1-0 al 15’. Al 36’ si aggiunge al tabellino dei marcatori anche Odegaard e, nella ripresa, chiudono i conti prima Saka (66’) e poi nel finale di partita Lokonga. In campo anche i nuovi acquisti Zinchenko e Koulibaly, con il senegalese entrato nell’ultimo quarto di gara. Gli uomini di Arteta dimostrano così di essere pronti per tornare a lottare per i primi quattro posti in Premier League.