Amichevoli: Barcellona batte Real 3-0, a segno Dembèlè, Fermin e Torres

Il Clásico in terra texana termina con il trionfo blaugrana: quattro legni e un rigore sbagliato dalle merengues

Gli incontri disputati tra Barcellona e Real Madrid regalano sempre e comunque emozioni, anche quando si tratta di un'amichevole disputata all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Vincono gli uomini di Xavi, che chiudono il match sul risultato di 3-0 dopo novanta minuti intensi. Dopo la traversa iniziale colpita dal neo acquisto Oriol Romeu, il vantaggio blaugrana arriva al 15’, quando uno schema su punizione con Pedri libera Dembèlè per il diagonale del vantaggio. Araujo concede poco dopo alle merengues l’occasione di pareggiare, commettendo un’ingenuità con un fallo di mano in area: sul dischetto si presenta Vinicius, che colpisce la traversa con un tiro centrale. Alla mezz’ora è Rodrygo a sfiorare la rete con un calcio di punizione indirizzato all’incrocio dei pali, ma Ter Stegen ci arriva. Al 39’ è il numero 7 del Real a colpire ancora la traversa con un tiro di prima: sulla ribattuta si avventa Militao che trova a sua volta il palo a negargli la gioia personale. Dopo pochi secondi Courtois stoppa l’esterno francese del Barcellona in uscita e nel finale della prima frazione si accendono gli animi: un’entrata dura a centrocampo di De Jong scatena la reazione dei calciatori avversari e si sfiora la rissa. Nel secondo tempo ci prova Tchouameni all’ora di gioco con una sassata dalla lunga distanza, che colpisce nuovamente il legno alto, complice il tocco provvidenziale del portiere tedesco dei catalani. Nel finale il canterano Fermìn prima raddoppia con un bolide mancino da fuori area al minuto 84 e poi serve a Ferran Torres una deliziosa palla per la rete che chiude i conti al primo minuto di recupero. Tra le due reti un’altra traversa clamorosa colpita da Vinicius dopo una giocata incredibile in area.