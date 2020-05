Altri 4 positivi al coronavirus in Premier

INGHILTERRA

Premier League nel caos totale. Dopo il terzo giro di tamponi, cui sono state sottoposte 1008 persone, ci sono infatti altri quattro positivi al coronavirus. La notizia è stata resa nota dalla Bbc e confermata poi dalla Lega inglese. I nomi dei tesserati non sono stai resi noti, e si sa soltanto che appartengono a tre diversi club. Sale quindi a 12 il totale dei tesserati o dipendenti delle squadre di Premier League risultati positivi dopo 2572 test effettuati.

Per il quarto round di controlli, previsto per venerdì, il numero di test disponibili per ogni club sarà aumentato da 50 a 60.



La Premier League fornisce queste informazioni ai fini della tutela dell'integrità della concorrenza e della trasparenza. La Lega inglese non fornirà invece dettagli specifici su club o singoli individui e i risultati saranno resi pubblici dopo ogni prova, tiene a precisare la Premier League.

