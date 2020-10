Al Tottenham basta Son per passare 1-0 a Burnley. Mou vicino alla vetta

PREMIER LEAGUE

Al Turf Moor il Tottenham ottiene il terzo successo in trasferta su tre in questa Premier League. La formazione allenata da José Mourinho soffre non poco sul campo del Burnley (battuto poi 1-0), ben ordinato sul campo e pericoloso con uno stacco aereo di Tarkowski salvato sulla linea da Kane; quest’ultimo sarà poi l’autore dell’assist del gol vittoria firmato da Son con un colpo di testa ravvicinato al 76’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

È un Tottenham che dimostra ancora una volta di essere a due volti nel campionato inglese: se in casa fino ad adesso non ha mai vinto, in trasferta lo ha sempre fatto. A Burnley arriva infatti il terzo su successo su tre fuori casa in questa Premier League. Un successo che gli permette così di balzare al quinto posto con 11 punti in classifica; appena due in meno rispetto alla coppia di testa formata da Everton e Liverpool.

In avvio di match Lucas Moura prova un’azione d’attacco concludendo poi in porta: Pope para in due tempi. Al 20’ Barnes va a segno per il Burnley, ma è tutto inutile per via di una sua evidente posizione di fuorigioco. Il primo tempo scivola via senza troppi altri sussulti. Gli Spurs attaccano alla ricerca del gol, ma faticano a essere lucidi al momento di concludere a rete. I padroni di casa tengono bene il campo e si fanno vedere poco prima dell’intervallo con un tiro di Westwood, respinto dalla difesa avversaria.

A inizio ripresa Lamela prende il posto di Moura e subito semina scompiglio in area; ci prova Davies, ma la difesa del Burnley sventa. Chi però salva la situazione maggiormente, al 71’, è Harry Kane, il quale respinge sulla linea di testa uno stacco aereo a botta sicura da parte di Tarkowski, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Proprio su un’azione di corner, sul fronte opposto, il Tottenham trova il gol vittoria: sponda aerea di Kane in torsione e colpo di testa vincente di Son da ottima posizione. Dopo la goleada contro Southampton e Manchester United, il Tottenham si conferma infallibile lontano dal New White Hart Lane, anche se stavolta con un’imposizione di misura.

Nell’altra partita del Monday night della Premier League termina 1-1 tra Brighton e West Bromwich. Padroni di casa in vantaggio al 40’ con l’autogol di Livermore; gli ospiti pareggiano all’83’ con Ahearne-Grant. Il Brighton sale a 5 punti; il West Bromwich ne ha ora 3.