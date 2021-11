Agüero, in Spagna sicuri: a breve l'annuncio del ritiro, ma Xavi smentisce

BARCELLONA

Il giornalista Gerard Romero, amico del Kun, informa di un'imminente conferenza d'addio, ma il tecnico dei blaugrana nega: "Queste informazioni non sono vere"

Continua a regnare l'incertezza attorno alle condizioni di Sergio Agüero. Nella giornata di sabato il giornalista e amico del Kun, Gerard Romero, aveva spiazzato tutti annunciando che l'argentino avrebbe a breve comunicato la propria decisione di ritirarsi dal calcio giocato a causa dell'aritmia maligna che gli era stata riscontrata nelle scorse settimane. Romero aveva addirittura parlato di una conferenza stampa d'addio prevista per la prossima settimana. Successivamente è però arrivata la smentita del tecnico del Barcellona, Xavi: "Ho parlato con lui, queste informazioni non sono vere". Getty Images

Se da un lato alcune indiscrezioni danno per certa la fine della carriera di Agüero, dall'altro le fonti ufficiali assicurano che l'ex Manchester City farà di tutto per continuare a giocare: "Cercheremo di fargli superare il problema che ha avuto affinché possa continuare a giocare a calcio - le parole del suo allenatore dopo la vittoria contro l'Espanyol - Lui è tranquillo. Gli ho detto che potrà tornare quando si sentirà meglio, ma è un tema medico".

A confermare che l'attaccante non ha ancora preso alcuna decisione in merito al suo futuro è stato poi il vicepresidente del Barcellona, Rafa Yuste: "Avrà bisogno di tre mesi per vedere come evolverà l'anomalia".

Il Kun si era dovuto fermare durante la sfida di campionato con l'Alaves dopo aver accusato dolori al torace e difficoltà respiratorie. Dopo qualche giorno di osservazione in ospedale al giocatore era stata poi diagnosticata un'aritmia e il club aveva comunicato che sarebbe rimasto fuori almeno tre mesi per valutare l'evoluzione del suo stato di salute e, di conseguenza, un possibile ritorno in campo.