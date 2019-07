ZOLA: "PER SARRI GRANDE SFIDA CON LA JUVE"

05/07/2019

"E' stata una stagione con grandi risultati, straordinaria considerando le difficoltà che ci sono state fin dall'inizio. Siamo partiti in ritardo, con poco tempo e tanti giocatori assenti all'inizio". Cosi' Gianfranco Zola, ex viceallenatore del Chelsea, intervenuto ai microfoni di Sky nel giorno del suo 53esimo compleanno. "Il momento più difficile è stato fra gennaio e febbraio, con la squadra stanca per la tante partite e c'è stato un calo. Siamo stati tutti molto bravi, i giocatori nei momenti di difficoltà ci hanno dato una grande mano e in quel momento anche come staff siamo cresciuti", ha aggiunto riavvolgendo il nastro della scorsa stagione. Infine Zola ha parlato delle due nuove avventure di Frank Lampard al Chelsea e Maurizio Sarri alla Juventus. "Un grosso in bocca al lupo a Lampard, perchè avrà un compito non semplice in una squadra con molte aspettative e ambizioni. Avrà una squadra giovane con tante potenzialità. Spero riceva il supporto che un allenatore come lui ha bisogno. Mi auguro vada tutto bene", ha detto Magic Box. "Anche Sarri ha un'avventura importante, non semplice, sicuramente troverà le risorse per fare bene anche in questa nuova sfida", ha concluso.