XAVI, ENNESIMO TRIONFO: VINCE IL CAMPIONATO CON L'AL-SADD

04/04/2019

Ennesimo trionfo in carriera per Xavi, bandiera del Barcellona e della nazionale spagnola. Il centrocampista spagnolo ha vinto il campionato del Qatar con il suo Al Sadd con una giornata di anticipo. Decisivo il successo odierno per 7-2 contro l'Al Ahli Doha e la contemporanea sconfitta dell'Al-Duhail.