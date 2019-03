WANDA NARA: "CONTINUERO' A DIRE QUELLO CHE PENSO"

13/03/2019

Wanda Nara torna a parlare. E lo fa alla cerimonia di premiazione del Premio Socrate 2019. "Continuerò con le mie idee dicendo quello che penso - ha spiegato la moglie e agente di Icardi -. So che il mondo del calcio è un po' difficile per una donna, ma continuerò a dire che le cose che penso io, che ovviamente uno può condividere o no". "Sono mamma di cinque bambini, due femmine e mi auguro per le mie bambine un uomo come mio marito, che così giovane mi difende - ha aggiunto -. A volte si dicono cose in cui non siamo d'accordo, ma mi ascolta".