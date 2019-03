VIAREGGIO CUP, TITOLO FEMMINILE ALLA JUVE

26/03/2019

La Primavera femminile della Juventus ha vinto la Women's Cup, la prima edizione della Viareggio Cup femminile. Dopo le vittorie nelle tre gare del girone e in semifinale, oggi a Forte Dei Marmi le ragazze bianconere di Mister Spugna hanno battuto in finale il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti di Bragonzi e Brscic. La Juve indirizza subito dalla sua le sorti del match, iniziando con il piede sull'acceleratore e andando in rete due volte in due minuti, sempre da azione di calcio d'angolo. Prima e' Bragonzi a sfiorare la palla sottoporta (7'), poi, al 9', la deviazione vincente, ancora da corner, è di Brscic.