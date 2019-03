VIAREGGIO CUP, GENOA IN FINALE

25/03/2019

Il Genoa è la prima qualificata per la finale della 71esima Viareggio Cup. A Forte dei Marmi, i rossoblu hanno battuto per 3-2 il Parma nella prima semifinale. Genoa in vantaggio con Adamoli al 14', poi la rimonta del Parma con Tardivo al 24' e Camara al 33'. Nella ripresa, i rossoblu liguri ribaltano a loro volta il risultato con le reti di Szabo al 51' e Cleonise all'88'. In finale il Genoa attende la vincente dell'altra semifinale fra Club Brugge e Bologna.