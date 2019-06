VENEZIA, IL TAR RESPINGE IL RICORSO: I PLAYOUT SI GIOCANO

03/06/2019

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Venezia, che chiedeva la sospensione cautelare dei play out di serie B. Lo spareggio per non retrocedere, tra i veneti e la Salernitana, si giocherà dunque mercoledì 5 e domenica 9 giugno, come deciso dalla Lega di Serie B.