VAN DIJK: "PALLONE D'ORO? IL MIGLIORE È MESSI"

02/06/2019

Con il suo Liverpool ha vinto la Champions League ed è stato premiato come MVP della finale di Madrid, ma quando gli si chiede se ora punti anche al Pallone d'Oro, Van Dijk fa il modesto e incorona il grande avversario sconfitto qualche settimana fa, Lionel Messi: "Ora non penso assolutamente al Pallone d'Oro , se dovessi vincerlo ovviamente non lo rifiuterei. Ma non credo che lo vincerò. Anche se non ha giocato la finale, per me è sempre Messi il migliore giocatore del mondo".