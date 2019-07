USA, RAPINOE: "PRONTA A BOICOTTARE TRUMP"

06/07/2019

"Non ho parlato con tutte le giocatrici, ma chiaramente né io né Ali Kriger ci andremmo, non so se le altre faranno lo stesso". Megan Rapinoe, stella della nazionale statunitense che domani si giocherà il Mondiale nella finale con l'Olanda, torna ad attaccare il presidente degli Usa Donald Trump e conferma di esser pronta a boicottare l'eventuale invito alla Casa Bianca in caso di successo finale. Il difensore degli Usa si è schierata con la sua compagna di squadra. "Mi rifiuto di rispettare un uomo che non merita rispetto", ha dichiarato Krieger parlando alla CNN.