UNITED: SANCHEZ TORNA A DISPOSIZIONE

15/04/2019

Il Manchester United recupera Alexis Sanchez per la sfida di domani sera in Champions League contro il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale. L'attaccante cileno, che ha segnato 47 reti in 141 presenze nella sua avventura in blaugrana dal 2011 al 2014, è partito con il resto della squadra per la Spagna. Sanchez è rimasto fuori un mese e mezzo per un infortunio al ginocchio. Tornano a disposizione del tecnico Ole Gunnar Soslkjaer anche il centrocampista Nemanja Matic e l'esterno Matteo Darmian.