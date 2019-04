UNDER: "ROMA SCELTA GIUSTA"

06/04/2019

Cengiz Ünder sta vivendo una stagione travagliata, ma ora è tornato in gruppo ed è pronto ad aiutare i compagni in un momento molto delicato. "Quello che noto, riguardando le mie partite, è che alla Roma sono cresciuto tantissimo, sia in fase offensiva che difensiva - ha spiegato -. Ho le giuste motivazioni per continuare a migliorare". "Monchi mi ha portato qui, sono dispiaciuto per lui - ha proseguito, parlando del suo arrivo in giallorosso -. Di Francesco mi ha dato consigli che non dimenticherò mai per tutta la vita. Ho sempre sentito la sua fiducia". "Anche quando non giocavo molto, percepivo che credeva in me. Poi ho iniziato a giocare e a segnare - ha concluso -. Sono proprio dispiaciuto ma sono cose che accadono nel calcio. La vita è spietata, il calcio ancora di più".