UNDER: "FONSECA HA GRINTA, LA ROMA PARTIRÀ BENE"

17/07/2019

Cengiz Under "sponsorizza" Fonseca: "Credo che abbia dato dei messaggi importanti alla squadra dal primo giorno in cui è arrivato - ha detto il turco a Roma tv -. Come impressione, da giocatore, posso dire che ha molta grinta, secondo me assomiglia molto a Di Francesco, perché tutti e due vengono agli allenamenti con molta grinta e la trasmettono. Come lui, parla molto coi giocatori, dicendo come comportarsi in campo. Questo per noi è molto importante. Credo che così facendo inizieremo bene il campionato, perché dopo ogni sessione di allenamento parliamo e lo analizziamo e questo ci permette di stampare bene in mente gli schemi e farci trovare pronti in campo".