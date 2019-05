UNDER 21, ORSOLINI: "ABBIAMO IL DOVERE DI PROVARE A VINCERE L'EUROPEO"

31/05/2019

Dopo la visita di ieri del Ct Roberto Mancini, prosegue al centro sportivo di Formello la preparazione della Nazionale Under 21 a poco più di due settimane dall'esordio nell'Europeo. Terminata la prima fase di raduno, dal 10 giugno gli Azzurrini si trasferiranno al Centro Tecnico del Bologna di Casteldebole, dove Riccardo Orsolini potrà tornare a respirare aria di casa. "Sono un esterno ma il gol è importante e fa parte di me. Li ho sempre fatti i gol, mi piace segnare e quest'anno sono riuscito a ottenere un buon bottino, anche se so che posso fare meglio. Ora devo arrivare all'Europeo nel miglior modo possibile dal punto di vista fisico. Il ritiro è cominciato abbastanza bene, c'è una buona coesione e siamo un gruppo affiatato, che si diverte molto. Siamo tranquilli e rilassati, pronti per l'esordio con la Spagna".